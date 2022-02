Welcher Profitänzer tanzt mit welchem Promikandidaten? Diese Frage muss erst noch geklärt werden, bevor die 14 Promis bei Let's Dance so richtig durchstarten können. Am Freitagabend steht daher die große Kennenlernshow des Tanzformats an. Bevor die tanzwütigen Stars aber ihren Profi-Partnern zugeordnet werden, wird in der Kennenlernshow erst mal in kleinen Gruppen getanzt: Auf diese Tänze und Gruppierungen können sich die Fans freuen!

Wie RTL nun bekannt gab, wird am Freitag immer in Vierergruppen getanzt – zwei Promis mit zwei Profis. Die Zuschauer bekommen dabei gleich zwei Tango-Versionen zu sehen. Hardy Krüger jr. (53) und Riccardo Basile (30) werden gemeinsam mit Renata Lusin (34) und Isabel Edvardsson (39) zu dem Song "Fade to Grey" über die Bühne schweben. Tango-Konkurrenz bekommen sie von Amira Pocher (29) und Janin Ullmann (40), die mit Christian Polanc (43) und Zsolt Sándor Cseke (34) zu "Fever" von Peggy Lee tanzen werden. Auch den Cha-Cha-Cha wird es dieses Mal gleich in doppelter Ausführung geben. Timur Ülker (32) und Rene Casselly (25) treten dabei mit Patricija Ionel (27) und Malika Dzumaev gegen Sarah Mangione (31) und Cheyenne Ochsenknecht (21) mit Massimo Sinató (41) und Evgeny Vinokurov (31) an.

Mathias Mester (35) und Bastian (37) Bielendorf werden von Kathrin Menzinger (33) und Ekaterina Leonova (34) unter ihre Fittiche genommen. Sie zeigen in der Kennenlernshow eine Salsa zu "(A Banda) Zwei Apfelsinen im Haar" von France Gall (✝69). Mike Singer (22) und Michelle (50) wollen mit einem Quickstep zu "I Get a Kick Out of You" von Frank Sinatra (✝82) begeistern. Unterstützung bekommen sie dabei von Christina Luft (31) und Vadim Garbuzov (34). Außerdem treten Caroline Bosbach (32) und Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49) gemeinsam mit Valentin Lusin (34) und Andrzej Cibis (34) mit einem Wiener Walzer an.

Hier noch einmal alle Tänze im Überblick:

- Hardy Krüger Jr., Riccardo Basile, Renata Lusin und Isabel Edvardsson: Tango zu "Fade to Grey" von Visage

- Amira Pocher, Janin Ullman, Christian Polanc und Zsolt Sándor Cseke: Tango zu "Fever" von Peggy Lee

- Mike Singer, Michelle, Christina Luft und Vadim Garbuzov: Quickstep zu "I Get a Kick Out of You" von Frank Sinatra

- Mathias Mester, Bastian Bielendorfer, Kathrin Menzinger und Ekaterina Leonova: Salsa zu "(A Banda) Zwei Apfelsinen im Haar" von France Gall

- Caroline Bosbach, Lilly zu Sayn-Wittgenstein, Valentin Lusin und Andrzej Cibis: Wiener Walzer zu "I Put a Spell on You" von Anni Lennox

- Timur Ülker, Rene Casselly, Patricija Ionel und Malika Dzumaev: Cha-Cha-Cha zu "Bong Cha Cha Cha" von El Profesor

- Sarah Mangione, Cheyenne Ochsenknecht, Massimo Sinató und Evgeny Vinokurov: Cha-Cha-Cha zu "Out Out" von Joel Corry, Jax Jones, Charli XCX (29) und Saweetie (27)

