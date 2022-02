Wie schlagen sich Michelle und Pascal im Pärchenalltag? Bei First Dates Hotel wurden die Sozialarbeiterin und der Tätowierer erfolgreich von Roland Trettl (50) miteinander verkuppelt. Obwohl es beim ersten Date noch gewirkt hatte, als hätten die beiden nicht allzu viel gemeinsam, wurden sie ein Paar. Die Dreharbeiten liegen jetzt allerdings schon eine Weile zurück und Promiflash wollte von den Turteltauben wissen, wie es aktuell um ihre Liebe steht...

Obwohl den Würzburger und seine Liebste, deren Heimat Essen ist, einige Kilometer trennen, sind die beiden mehr als glücklich miteinander. "Wir sehen uns sehr häufig und bis jetzt war die Entfernung für uns kein Problem. Wir genießen die gemeinsame Zeit einfach", betonte Michelle im Gespräch mit Promiflash. Schon am Wochenende ihrer Heimkehr aus Kroatien hätten sich die beiden wiedergesehen. "Wir kommen super miteinander aus", gab die Dunkelhaarige außerdem einen kleinen Einblick in den Beziehungsalltag.

Bei "First Dates Hotel" hatte Michelle aber eine Sache an ihrem heutigen Partner auszusetzen: seine langen Haare. Die hat sich Pascal mittlerweile abschneiden lassen. Etwa auf Wunsch von Michelle? "Ich mochte Pascal auch mit langen Haaren. Ich finde, Haare sind auch wirklich nebensächlich. Hauptsache der Charakter ist wundervoll. Aber er hat mich relativ schnell in Deutschland mit einer neuen Frisur überrascht", plauderte sie aus.

RTL / Boris Breuer Roland Trettl und sein "First Dates Hotel"-Team

First Dates Hotel, Vox Michelle, Kandidatin bei "First Dates Hotel"

First Dates Hotel, Vox Pascal, Teilnehmer bei "First Dates Hotel"

