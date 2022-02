Malumas (28) Karriere könnte im Moment wohl nicht besser laufen! Der kolumbianische Musiker feiert nicht nur mit seinen Songs immer wieder große Erfolge, er startete zuletzt auch als Schauspieler durch: Neben Jennifer Lopez (52) und Owen Wilson (53) stand er für die Liebeskomödie Marry Me vor der Kamera. Aber wie sieht es denn eigentlich in Malumas Privatleben aus – will der Popstar mal heiraten und eine Familie gründen? Jetzt plauderte der "Pa Ti"-Sänger aus dem Nähkästchen...

In dem US-amerikanischen TV-Format "The Ellen DeGeneres Show" sprach Maluma jetzt über seine privaten Zukunftspläne – und dabei kam er auch auf eine mögliche Hochzeit zu sprechen. "Ich weiß nicht, ob ich heiraten will, um ehrlich zu sein", gab der "Sobrio"-Interpret zu. Zwar wünsche sich seine Mutter, dass er irgendwann den Bund der Ehe eingeht – doch er selbst ist sich da wohl noch nicht so sicher. "Aber ich möchte eine Familie gründen", fügte der 28-Jährige hinzu.

Sollte es aber wirklich einmal zu einer Trauung kommen, hat Maluma schon eine ganz genaue Vorstellung von seiner Traumhochzeit. "Ich will kein großes Ding mit vielen Leuten", stellte der Musiker klar und beschrieb seine Idee: "Ich möchte vielleicht auf eine Insel reisen und dort eine kleine Zeremonie mit meiner Familie und meinen Freunden feiern."

