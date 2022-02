Die beiden gehen fortan offiziell getrennte Wege! Mit ihrer Ehe hatten Kody (53) und Christine Brown (49) zahlreiche Fans fasziniert. Denn der US-Amerikaner ist nämlich nicht nur mit ihr, sondern zudem auch mit Meri (51), Robyn (43) und Janelle (52) verheiratet – in der TV-Show "Sister Wives", auf Deutsch: Alle meine Frauen, wird Kodys polygame Ehe mit seinen vier Frauen seit 2010 thematisiert. Im November 2021 erreichte Fans dann aber die traurige Nachricht: Zwischen Kody und Christine ist alles vorbei. Jetzt ist ihre Scheidung rechtskräftig!

Das verriet Christine in einer Us-Weekly-Vorschau von "Sister Wives". "Wir sind komplett getrennt. Wir werden einfach Freunde sein, irgendwann", offenbarte die Reality-TV-Bekanntheit in dem Video. Diese Entscheidung falle ihr zwar nicht leicht, doch im Endeffekt war es eine Entscheidung für ihr Herz, erklärte sie weiter. "Mein Herz war es einfach leid, gebrochen zu werden. Und es fühlte sich, nun ja, befreiend an", gestand Christine emotional. Für ihren Ex-Mann war es hingegen ein schwerer Schritt, der ihm augenscheinlich zusetzt.

"Christine ist umgezogen. Sie ist weg. Wir sind nicht mehr verheiratet", stellte Kody klar. Der endgültige Schlussstrich war schmerzhaft und er sei zurzeit einfach nur wütend und traurig darüber. "Ich liebe sie und ich weiß nicht, was ich tun soll", gab der "Sister Wives"-Darsteller zu. Kody müsse die Geschehnisse erst mal verarbeiten und hofft, bald wieder glücklich zu sein.

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine Brown im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / paedonbrown Paedon Brown mit seinen Eltern Christine Brown und Kody Brown

Anzeige

SIPA PRESS/ActionPress TV-Star Kody Brown

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de