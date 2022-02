Wie bekommen die Mädchen ihre Germany's next Topmodel-Teilnahme und ihren Job unter einen Hut? Die 17. Staffel des beliebten Modelformats ist momentan in vollem Gange – und auch in diesem Jahr wollen die Kandidatinnen sich von ihrer besten Seite zeigen, um die Chefjurorin Heidi Klum (48) von sich zu überzeugen. Die Dreharbeiten zur Show ziehen sich allerdings über mehrere Monate. Wie regeln die Girls das mit ihren Arbeitgebern? Die ehemalige Teilnehmerin Yasmin Boulaghmal (20) klärte das im Promiflash-Interview nun auf...

"Also ich weiß noch, dass viele vorher ihren Job gekündigt haben und auf gut Glück gegangen sind", erinnerte sich die 20-Jährige im Gespräch mit Promiflash zurück. Einige Mädels haben auch die Zeit nach dem Abitur genutzt, um an dem Format teilzunehmen. "Andere haben zum Beispiel die Ausbildung abgebrochen, aber wussten auch, dass sie in diesem Business bleiben wollen", führte Yasmin weiter aus. Bei einigen Kandidatinnen habe das gut geklappt – aber natürlich nicht bei allen.

Die Versicherungskauffrau selbst habe aber keine Probleme damit gehabt, ihren Job und die GNTM-Teilnahme miteinander zu vereinbaren. "Ich hatte natürlich den Luxus, dass ich keine festen Arbeitszeiten habe. Also wenn ich sage, ich bin ein halbes Jahr raus, dann bin ich ein halbes Jahr raus", betonte sie.

Yasmin Boulaghmal, Ex-GNTM-Kandidatin

Heidi Klum bei den Dreharbeiten zur 16. Staffel von "Germany's next Topmodel" im November 2020

Yasmin Boulaghmal, Ex-GNTM-Kandidatin

