Hat Christian Cowan etwa einen kriminellen Zwillingsbruder? Der Designer war am Donnerstagabend mal wieder in Heidi Klums (48) Show Germany's next Topmodel zu Gast. Für den Entscheidungs-Walk durfte der Modemacher die Models mit seinen schönsten Kreationen ausstatten. Doch nicht seine pompösen Kleider, sondern seine Optik blieb den Zuschauern im Gedächtnis – denn sie verglichen Christian sogleich mit dem berüchtigten Tinder-Schwindler!

Seit einigen Wochen geht die Geschichte von Simon Leviev (31) viral und wurde sogar in einer Netflix-Doku aufgegriffen. Der Israeli lernte über Tinder Frauen kennen, ging mit ihnen Beziehungen ein – und betrog sie anschließend um Tausende Euros. Rein optisch könnte der Betrüger glatt als Christians Bruder durchgehen: Beide sind dunkelhaarig, haben markante Gesichtszüge und tragen eine Brille.

Die Ähnlichkeit der beiden fiel auch den GNTM-Fans sofort ins Auge. Auf Twitter teilten zahlreiche User ihr Erstaunen: "Für mich stellt sich die Frage, ob das wirklich der Designer ist oder ob der Tinder-Schwindler wieder eine neue Identität hat!", schrieb ein Zuschauer, ein anderer kommentierte: "Hat man die schon zusammen im selben Raum gesehen?"

Anzeige

ProSieben/Richard Hübner Christian Cowan bei "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Instagram / siimon_leviiev_official Simon Leviev ohne Brille

Anzeige

Getty Images Heidi Klum und Christian Cowan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de