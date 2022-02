Da haben Heidi Klums (48) Models aber noch einiges nachzuholen! Seit einigen Wochen kämpfen wieder zahlreiche Frauen um den Titel von Germany's next Topmodel. Laufen, posen, tanzen – die Anwärterinnen müssen einige Fähigkeiten in der Show abrufen. Doch bei einer Sache gab es nun die größten Probleme: Viele Models konnten kaum Englisch! Dafür ernten sie jetzt richtig Spott von den Zuschauern.

Kurz vor dem Entscheidungs-Walk lernten die Kandidatinnen in Folge vier Designer Christian Cowan kennen. Der Modeschöpfer versuchte, ihnen ihre Outfits zu erklären – doch die Sprachbarriere machte das bei einigen ziemlich kompliziert: "Mein Englisch ist nicht so gut. Ich habe nur Heidi Klum gehört und Lil Nas X... Aber der Rapper hat es vermutlich nicht getragen", mutmaßte Vanessa Kunz. Und auch Lieselotte Reznicek verstand nur Bahnhof, als der Brite mit ihr sprach: "Was für ein sympathischer junger Mann", erklärte sie stattdessen.

Die Zuschauer der Sendung waren von den fehlenden Kenntnissen der Teilnehmerin schockiert: "Wie kann man 2022 zu GNTM gehen und kein Englisch können? Was will man dann als Model?", schimpfte ein User bei Twitter.

ProSieben / Richard Hübner Vanessa, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

ProSieben / Richard Hübner Lieselotte (rechts) und die "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum mit ihren GNTM-Kandidatinnen beim Dreh des Openers

