Yeliz Koc (28) stellt ihre Mama-Qualitäten unter Beweis. Oktober vergangenen Jahres wurden die gebürtige Hannoveranerin und ihr ehemaliger Partner Jimi Blue Ochsenknecht (30) zum ersten Mal Eltern einer kleinen Tochter. Seitdem präsentiert die brünette Schönheit ihren Nachwuchs auch immer wieder stolz im Netz, zensiert das Gesicht der Kleinen jedoch. Jetzt gab die Reality-TV-Darstellerin erneut Einblicke in ihren Mama-Alltag. Yeliz veröffentlichte ein süßes Foto, auf dem sie Snow Elanie mit der Flasche fütterte.

In ihrer Instagram-Story teilte die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin den niedlichen Schnappschuss von sich und ihrem Baby. Während Snowie seelenruhig an ihrer Trinkflasche nuckelte, schaute Yeliz ihr Kind verliebt und zufrieden an. Dass die Neu-Mama ihren Nachwuchs nicht mit der Brust stillte, könnte wohl zwei Gründe haben. Zum einen schien sich die dunkelhaarige Schönheit in einem Restaurant zu befinden, sodass der Griff zur Nuckelflasche schlichtweg einfacher gewesen sein könnte. Zum anderen sprach die 28-Jährige in der Vergangenheit immer wieder offen über ihre anfänglichen Probleme beim Thema Stillen.

So verriet Yeliz vor wenigen Monaten beispielsweise, dass sie zu wenig Milch produzieren würde, sodass sie abpumpen müsste. Auch ihre Brustimplantate hätten den ganzen Prozess zu Beginn erschwert. "Ich hatte anfangs auch einen krassen Milchstau mit Schüttelfrost und starken Schmerzen verbunden", erzählte sie damals. Es habe circa einen Monat gedauert, bis endlich alles einwandfrei funktioniert hätte.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow-Elanie im Februar 2022

Instagram / _yelizkoc_ Influencerin Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Reality-TV-Darstellerin

