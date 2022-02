Wie sehr hat sich Kristina Ber (21) bei Germany's next Topmodel wirklich verletzt? Die erste Etappe hatte die Beauty schon mal geschafft: Sie kam in die engere Auswahl von Heidi Klums (48) Nachwuchsmodels. Bei den Catwalks konnte die Lübeckerin im Vergleich zu ihrer Konkurrenz allerdings weniger punkten. Nachdem sie bereits in den vorherigen Folgen stürzte, verlor sie auch in dieser Woche wieder das Gleichgewicht. Doch wie schlimm waren Kristinas Stürze wirklich?

Der eine oder andere Zuschauer dürfte bei diesem Anblick sicher mitgelitten haben – doch Kristina gab im Interview mit Promiflash Entwarnung: "Ich kann mich da echt glücklich schätzen, dass mir beim Sturz wirklich nichts passiert ist!" Es könne aber auch gut möglich sein, dass Kristina in diesem Moment die tatsächlichen Schmerzen einfach ausgeblendet hatte, um sich auf den restlichen Walk konzentrieren zu können und noch ein mögliches weiteres Missgeschick zu vermeiden.

Modelmama Heidi konnte die 21-Jährige mit ihrer bisherigen Leistung allerdings nicht weiter von sich überzeugen. Die Auszubildende musste ihre Koffer packen und die Show verlassen. Doch Kristina zeigte sich in ihrer Instagram-Story weiterhin positiv und zuversichtlich: "Ich habe es bis in die Folge drei geschafft und das ist krass, weil ich überhaupt keine Erfahrung und gar nicht damit gerechnet hatte."

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum, Christian Cowan und Rankin bei GNTM

Instagram / tiinel Kristina, GNTM-Kandidatin 2022

Instagram / tiinel Kristina Ber, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

