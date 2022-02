Wo Kate Merlan (35) ist, ist der Trubel nicht weit! Die Reality-TV-Bekanntheit genießt eigentlich gerade ihre Flitterwochen mit Ehemann Jakub Merlan-Jarecki. Die Temptation Island V.I.P.-Stars turtelten sich bereits durchs Disneyland in Paris und verweilen jetzt in der französischen Hauptstadt. Dort kam es nun aber zu einem kleinen Drama: Kate fühlte sich an einem Touri-Hotspot unfair behandelt – die Polizei musste anrücken!

In ihrer Instagram-Story berichtete das Tattoomodel von dem Vorfall. Mit Jakub habe sie eigentlich die berüchtigten Katakomben besuchen wollen. Als die zwei dort ankamen, waren jedoch, anders als am Telefon besprochen, keine Tickets mehr verfügbar. Daraufhin kam es offenbar zu einer Diskussion mit einem Mitarbeiter – und Kate tickte aus: "Es ging mir nicht darum, dass wir nicht reinkommen, sondern dass dieser Typ mir und ihm gegenüber so unfassbar frech geworden ist. Ich bin einfach da reingerannt, aus Protest!", erzählte die Rothaarige und ergänzte: "Ich hasse nichts mehr als unfreundliche, respektlose Menschen!"

Der Mitarbeiter alarmierte daraufhin die Polizei, die sofort anrückte und Kate zurechtwies. "Ich hab richtig Ärger bekommen von der Polizei", erinnerte sich die 35-Jährige. Sie versicherte aber auch: Für ihren Jakub würde sie immer wieder in die Bresche springen.

Privat Kate Merlan und Jakub Jarecki bei ihrer Hochzeit

Instagram / katemerlan Kate Merlan im Disneyland Paris

Instagram / jakubjarecki11 Kate Merlan und ihr Freund Jakub Merlan-Jarecki, 2021

