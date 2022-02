Krasse Body-Transformation von Mark Wahlberg (50). Der Schauspieler ist eigentlich für seine gestählten Muskeln bekannt. Für den Film "Father Stu" nahm der Hollywoodstar im vergangenen Jahr allerdings satte 14 Kilo zu – und das in gerade einmal drei Wochen. 7.000 Kalorien musste er dafür täglich zu sich nehmen. Inzwischen ist der Film aber im Kasten und Mark ist wieder in Topform, wie er im Netz beweist.

Der "Ted"-Darsteller ist inzwischen schon seit einiger Zeit wieder im Training. Auf Instagram teilte der 50-Jährige jetzt ein Video, in dem er mit nacktem Oberkörper vorm Spiegel steht und seine beachtlichen Muskeln spielen lässt. "So sieht 50 aus", erklärt er darin selbstbewusst. Von den Zusatzkilos für "Father Stu" ist inzwischen absolut keine Spur mehr zu sehen. Ganz im Gegenteil! Mark kann wieder mal sein Hammer-Sixpack vorweisen.

Diese drastischen körperlichen Veränderungen fielen Mark aber offenbar nicht leicht. In einer Talkshow erklärte er gerade erst: "Ich würde sagen, es ist leichter in Form zu bleiben als in Form zu kommen. [...] Ich habe 14 Kilo für einen Film zugenommen. Das war wirklich schwer. Ich werde nicht jünger."

Instagram / markwahlberg Mark Wahlberg im Februar 2022

Getty Images Mark Wahlberg in den SiriusXM Studios in New York

Getty Images Mark Wahlberg im Juni 2021

