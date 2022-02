Wie geht es Charlène (44)? Im November war die erkrankte Fürstin nach vielen Monaten endlich aus Südafrika zurückgekehrt – doch wegen ihrer anhaltenden gesundheitlichen Probleme musste sie Monaco schon kurze Zeit wieder verlassen. Den Geburtstag ihrer Zwillinge Prinz Jacques (7) und Prinzessin Gabriella (7) und auch das Weihnachtsfest verpasste die Ehefrau von Albert II. von Monaco deswegen. Jetzt gab Albert ein Update zu dem Wohlbefinden seiner Gattin!

Gegenüber der Zeitung Monaco-Matin sprach der Monegasse über Charlenes Gesundheitszustand. "Fürstin Charlène geht es viel besser und ich hoffe, dass sie sehr bald wieder im Fürstentum sein wird", erklärte Albert in dem Interview. Diese Worte dürften ihren Fans und vor allem ihrer Familie ein wenig Hoffnung geben. Denn bis heute ist nicht so ganz klar, woran Charlene leidet. Angeblich soll sie in Südafrika ein schwerer Hals-Nasen-Ohren-Infekt außer Gefecht gesetzt haben. Fest steht aber: Ganz Monaco wartet sehnlichst auf die Rückkehr ihrer monegassischen First-Lady.

Besonders ihre zwei Sprösslinge vermissen ihre Mutter schmerzlich und hoffen, sie bald wieder in die Arme schließen zu können. Während Charlenes Abwesenheit hält die Fürstenfamilie eng zusammen. Albert soll laut einem Insider in dieser schwierigen und ungewissen Zeit bei der Erziehung von Jacques und Gabrielle Unterstützung von seiner Schwester Prinzessin Stephanie (57) bekommen.

Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène in Monaco im Januar 2019

Anzeige

Eric Mathon / Palais princier Fürstin Charlène mit Fürst Albert und ihren beiden Kindern im November 2021 in Monaco

Anzeige

Getty Images Prinzessin Gabriella, Prinzessin Stephanie und Prinz Jacques, Dezember 2021

Anzeige

Denkt ihr, dass Charlène bald nach Monaco zurückkehren wird? Nein, ich glaube vorläufig nicht! Ja, bestimmt... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de