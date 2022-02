Das ist der Mann an Paulina Stepowskas (32) Seite! Die Berlinerin versucht sich momentan bei Germany's next Topmodel zu beweisen und hat damit Erfolg: Nicht nur die Jurychefin Heidi Klum (48), sondern auch deren Tochter Leni Klum (17) sind von ihr begeistert. Abgesehen von der Modelshow scheint es bei Paulina aber auch privat ziemlich gut zu laufen: Sie ist glücklich vergeben. Und ihr Freund ist sogar kein Unbekannter!

Auf Instagram ​veröffentlichte die 32-Jährige in der Vergangenheit ab und zu ein paar gemeinsame Schnappschüsse mit dem Musiker Blvth (31) und widmete ihm in den Bildunterschriften süße Zeilen. Erst am Valentinstag kommentierte er einen davon mit den Worten: "Ich liebe dich, Babe." Die beiden sind offenbar schon länger ein Paar. Das erste gemeinsame Foto teilte Paulina nämlich bereits im Januar 2016.

Blvth, der mit bürgerlichem Namen Patrick Denis Kowalewski heißt, wurde 1990 in Düsseldorf geboren und lebt seit 2017 in Berlin. Dort betreibt er sein eigenes Label und arbeitet an eigener Musik: Sein Song "Mars" wurde auf Spotify bereits über drei Millionen Mal gestreamt. Außerdem hat er in den vergangenen Jahren mit Künstlern wie Casper (39), Marteria (39) oder dem Kraftklub-Sänger Felix Brummer zusammengearbeitet.

Blvth und Paulina Stepowska

Paulina Stepowska und Blvth im Januar 2016

Blvth, Musiker

