Wer wird sich in diesem Jahr den Let's Dance-Pokal ertanzen können? Heute Abend startet mit der großen Kennenlernshow endlich die neue Staffel der beliebten Tanzshow. 14 Promis werden dann beweisen, wie viel Tanztalent und Rhythmusgefühl in ihnen steckt. Obwohl bislang noch keiner der Kandidaten auf dem Tanzparkett Vollgas geben konnte, haben die Promiflash-Leser schon eine ganz klare Favoritin. Vor der ersten "Let's Dance"-Show sehen sie eindeutig Amira Pocher (29) ganz vorne.

In einer Promiflash-Umfrage stimmten 1.087 von insgesamt 2.771 Lesern für die Moderatorin (Stand: 18. Februar, 16 Uhr). Satte 39,2 Prozent der Fans sind also schon jetzt davon überzeugt, dass Amira das Zeug hat, Dancing Star 2022 zu werden. Damit liegt sie weit vor ihren Konkurrenten. Auf den zweiten Platz schaffte es GZSZ-Star Timur Ülker (32) mit nur noch 399 Stimmen, also 14,4 Prozent. Auf dem dritten und vierten Platz landen Janin Ullmann (40) und René Casselly (25) mit jeweils 214 (7,7 Prozent) und 172 (6,2 Prozent) der abgegebenen Stimmen.

In der ersten Show müssen sich die Zuschauer noch von keinem der Kandidaten verabschieden. Erst ab kommender Woche wird es ernst. Und für wen könnte es heikel werden? In der Umfrage liegt jedenfalls Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49) mit gerade einmal acht Stimmen auf dem letzten Platz. Doch auch Caroline Bosbach (32), Sarah Mangione (31) und Michelle (50) konnten bislang noch nicht allzu viele "Let's Dance"-Fans von sich überzeugen.

