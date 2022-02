Sie musste bereits in der dritten Folge ihre Koffer packen. Lisa-Maries (23) Reise bei Germany's next Topmodel ist schon wieder vorbei: Beim Shooting für die Werbeposter zur beliebten Sendung von Heidi Klum (48) und dem Dreh des Openers schnitt sie in ihrer Gruppe am schlechtesten ab. Und auch der Walk konnte es für die Studentin nicht mehr rausreißen. Promiflash verriet Lisa-Marie jetzt, ob sie die Gründe für ihren Rauswurf nachvollziehen kann.

Für mich war es ehrlich gesagt zunächst schwer, Heidis Entscheidung nachzuvollziehen", berichtete Lisa-Marie im Promiflash-Interview offen. Sie sei beim Fotoshooting zwar nicht die Beste gewesen: "Aber die Schlechteste würde ich jetzt auch nicht sagen!" Über ihr Ausscheiden sei sie zuerst auch sehr enttäuscht und traurig gewesen. "Aber jetzt bin ich einfach nur dankbar dafür, dass ich überhaupt bei GNTM dabei sein durfte", erklärte die Hannoveranerin glücklich.

Lisa-Marie ist aber nicht die Einzige gewesen, die die Show in der letzten Folge verlassen musste. Auch für Konkurrentin Kristina (21) reichte es leider nicht zum Weiterkommen – sie war auf dem Laufsteg zum wiederholten Mal gestürzt. "Ich finde, du bist ein wunderschönes Model, aber es ist enttäuschend zu sehen, dass du weder richtig laufen kannst noch wirklich selbstbewusst bist", hatte Gastjuror Rankin deshalb vernichtend über sie geurteilt.

ProSieben / Richard Hübner Lisa-Marie bei "Germany's next Topmodel"

ProSieben/Richard Hübner Lisa-Marie Cordt bei "Germany's next Topmodel"

ProSieben / Richard Hübner Kristina, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

