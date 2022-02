Wie schätzt sie ihren Exit ein? Für Kristina (21) endete die Reise bei Germany's next Topmodel in dieser Woche relativ früh. Vor Heidi Klum (48) und ihren beiden Gastjuroren Christian Cowan und Rankin konnte die Lübeckerin nicht überzeugen – wie schon zuvor stürzte die Auszubildende auch diesmal beim Walk und musste daraufhin die Heimreise antreten. Jetzt meldete sich Kristina erstmals bei ihren Fans zu Wort.

In ihrer Instagram-Story wandte sich Kristina jetzt an ihre Follower und ordnete ihr Show-Aus kurz nach der Ausstrahlung ein: "Ich habe es bis in die Folge drei geschafft und das ist krass, weil ich überhaupt keine Erfahrung und gar nicht damit gerechnet hatte." Sie verlasse die Sendung außerdem mit einer prall gefüllten Modelmappe, die ihr künftig so manche Tür öffnen könnte, fügte die 21-Jährige hinzu.

Bei ihren Fans bedankte sich das Nachwuchsmodel noch für die Unterstützung – während, aber auch nach der Show: "Danke für die ganzen lieben Nachrichten, ihr macht mich gerade wieder richtig happy." Die Anteilnahme ihrer Follower überwältige sie, betonte Kristina.

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum, Christian Cowan und Rankin bei GNTM

ProSieben / Richard Hübner Lieselotte (rechts) und die "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen

ProSieben Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Moderatorin

