Simon Leviev (31) macht sich seine Berühmtheit zunutze. Der gebürtige Israeli ist seit Anfang Februar unter dem Titel "Tinder-Schwindler" weltweit bekannt. In einer Netflix-Doku berichten Frauen, wie sie von dem Betrüger ausgebeutet wurden, indem er ihnen seine Liebe vortäuschte und ihr Vertrauen missbrauchte. Nun möchte der Hochstapler das Interesse an seiner Person nutzen, um Geld zu verdienen: Simon versendet persönliche Videobotschaften an seine Fans.

"Hallo zusammen, ich bin so erfreut, hier auf Cameo zu sein. Ich bin Simon Leviev, wenn ihr einen Segen wollt, irgendetwas, Geburtstagsgrüße, was auch immer, meldet euch", teilt der 31-Jährige auf der Plattform Cameo mit. Der Tinder-Schwindler verlangt für einen Clip rund 176 Euro von seinen Anhängern. Doch diesen Service bietet er nicht nur Privatpersonen an – Simon möchte auch Unternehmen in den Genuss seiner Botschaften kommen lassen. 1.232 Euro sollen ihm Firmen für einen kurzen Clip bezahlen.

Der Israeli nutzt seine Bekanntheit aber nicht nur für kleine Videobotschaften – er hat noch ganz andere Pläne. Vor wenigen Tagen berichtete TMZ, dass der 31-Jährige wieder ins Fernsehen möchte. Simon wünscht sich unter anderem eine eigene Datingshow und will sogar ein eigenes Buch schreiben. Dies wolle er mithilfe eines Talent-Managers in die Tat umsetzen.

