Das wäre ja wohl der Gipfel! Seit dem 2. Februar ist wohl ein Name bei den Netflix-Usern weltweit in aller Munde: Simon Leviev (31) – besser bekannt als der Tinder-Schwindler! Anfang Februar erschien die Doku über den betrügerischen Loverboy, der reihenweise unschuldigen und vor allem unwissenden Frauen das Geld aus der Tasche gezogen hat. Trotz seiner Taten ist Simon aktuell auf freiem Fuß – und scheint seinen ungewollten Fame nun für seine eigenen Zwecke ausnutzen zu wollen: Simon möchte seine Expertise in Sachen Dating weitergeben und sogar eine eigene Show starten!

Tatsächlich will der smarte Hochstapler selbst im TV auf die Suche nach der nächste großen Brieftasche... äh Liebe gehen! Laut TMZ plant Simon mithilfe eines Talent-Managers in Hollywood Fuß zu fassen. Er träume davon, eine eigene Datingshow mit sich in der Hauptrolle zu drehen, ein Buch zu schreiben und Gastgeber eines Dating-Podcasts zu werden. Auch eine weitere US-Managerin, Gina Rodriguez will Simon die Möglichkeit geben, seine Sicht der Dinge darzulegen: "Ich war fasziniert von der Netflix-Geschichte. Ich habe den weltbesten Verkäufer gesehen. [...] Ich glaube, dass jede Geschichte zwei Seiten hat und jeder die Möglichkeit haben sollte, seine Seite der Geschichte zu erzählen", erklärte sie im Interview mit Entertainment Tonight.

Natürlich hätte sich Simon auch direkt in der Netflix-Doku äußern können, zum damaligen Zeitpunkt hatte er dies aber noch abgelehnt – ohne allerdings zu wissen, welcher öffentliche Medienrummel auf ihn wartet! Mittlerweile scheint sich der 31-Jährige mit dem ungeplanten Ruhm sogar angefreundet zu haben und soll deshalb den Schritt ins Rampenlicht wagen. Ob dahinter aber vielleicht nur der finanzielle Aspekt steckt? Schließlich wurde Simon auf Tinder gesperrt und hat nun keine Möglichkeit mehr, leichtgläubige Ladys um ihr Erspartes zu bringen.

Simon Leviev in einem Sportwagen

Simon Leviev, Internet-Betrüger

Simon Leviev ohne Brille

