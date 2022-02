Rihanna (33) zeigt ihren Babybauch. Erst vor wenigen Wochen wurde durch Paparazzi-Aufnahmen klar, dass die Sängerin und ihr Freund A$AP Rocky (33) zum ersten Mal Eltern werden. Auf den Fotos war nämlich deutlich Rihannas gar nicht mehr so kleine Babykugel zu erkennen. Wenig später bestätigte die Musikerin die schönen Neuigkeiten im Netz. Nun gibt es neue Fotos von Rihanna, auf denen sie ihren Babybauch perfekt in Szene setzt.

Diese Aufnahmen, die unter anderem Just Jared vorliegen, zeigen die 33-Jährige am vergangenen Donnerstag in New York. Wie schon auf den Paparazzi-Aufnahmen, durch die ihre Schwangerschaft erst publik wurde, spaziert Rihanna auch hier während einer Shopping-Tour bauchfrei durch den Big Apple. Ihr XXL-Babybauch schaut unter einem bloß halb zugeknöpften Leo-Print-Mantel hervor. Ihre runde Körpermitte wird dabei lediglich von ein paar goldenen Ketten bedeckt.

Lange werden Rihanna und A$AP wohl nicht mehr auf ihren Nachwuchs warten müssen. Wie ein Insider verriet, soll das Baby schon im Frühling zur Welt kommen. Ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, ist aber noch unklar.

Instagram / badgalriri Rihanna im Februar 2022

Action Press / Backgrid A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022

Getty Images Rihanna im Februar 2020 in Pasadena

