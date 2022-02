Nostalgie pur! Kourtney Kardashian (42) schmeißt sich gerne ordentlich in Schale – von sexy über skurril bis hin zu äußerst elegant präsentiert sich die Beauty gerne in allen möglichen Looks. Aktuell dürfen die Fans einen besonderen Anblick genießen – sie bekommen den Keeping up with the Kardashians-Star in jungen Jahren zu Gesicht: Kourtney postete ein Foto von sich, das vor über 20 Jahren entstand!

In der Aufnahme ist die 42-Jährige ganz natürlich zu sehen. Denn zu dem Zeitpunkt war die Unternehmerin gerade einmal süße 18 Jahre alt. "1997, Southern Methodist Universität, Dallas, Texas", betitelt sie den Beitrag und lieferte ihren Fans damit einen waschechten Throwback-Moment! Damals befand sich die Reality-TV-Bekanntheit noch in ihrem Jura-Studium, bevor sie ihre Meinung änderte und zur Fachrichtung Theaterwissenschaften wechselte.

Die Follower sind offenbar begeistert und schrieben zahlreiche Kommentare à la "du hast dich kaum verändert" unter das Foto. Ob ihr Liebster Travis Barker (46) den süßen Schnappschuss auch schon gesehen hat? Die zwei schweben nach ihrer Verlobung im Jahr 2021 immer noch auf Wolke sieben. Zum Valentinstag überraschte der Schlagzeuger seine Herzensdame mit zwei riesigen Statuen von Minnie und Mickey Mouse, die von einem regelrechten Rosenmeer umgeben waren.

Kourtney Kardashian im Januar 2022

Kourtney Kardashian im Februar 2022

Kourtney Kardashian und Travis Barker, Februar 2022

