Mit diesem Outfit hat Kourtney Kardashian (42) sicherlich alle Blicke auf sich gezogen. Auf ihrem Social-Media-Account hält die gebürtige Kalifornierin ihre Community stets über die aktuellen Ereignisse in ihrem Leben auf dem Laufenden. Im Netz präsentiert sie jedoch auch immer wieder außergewöhnliche Looks, die die Meinungen ihrer Fans in verschiedene Lager spalten. So postete sie Anfang Januar beispielsweise ein Foto, auf dem sie eine Sturmhaube trug. Nun wurde Kourtney in einem schwarz-weißen Skelett-Einteiler gesichtet.

Vergangene Woche entdeckten einige Papaarazzi die Keeping up with the Kardashians-Schönheit dabei, wie sie einige Besorgungen in ihrer Heimatstadt Calabasas machte. Obwohl Halloween bereits einige Monate zurückliegt, schien die 42-Jährige nichtsdestotrotz immer noch in Grusel-Stimmung zu sein, denn auf den Schnappschüssen der Fotografen trug sie einen Skelett-Overall. Passend dazu kombinierte Kourtney eine schwarze Sonnenbrille sowie farblich zu ihrem Look passende Sneaker. Doch die Reality-TV-Teilnehmerin hatte augenscheinlich schlechte Laune, denn sie blickte auf allen Fotos grimmig drein.

Auch Travis (46) besitzt übrigens einen solchen Einteiler, wie die dreifache Mutter bereits im November mit einem Pärchen-Pic in ihrer Instagram-Story unter Beweis stellte. Anlässlich des Geburtstags ihres Verlobten hatte sie ihm damals eine kleine Liebeserklärung gewidmet. "Ich bin dankbar für den Tag, an dem du geboren wurdest, für unsere Spaziergänge durch die Nachbarschaft und dafür, dass du unsere passenden Halloween-Overalls genauso gerne trägst wie ich", schrieb sie damals zu den Schnappschüssen.

CelebCandidly / MEGA Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im Oktober 2021

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Januar 2022

