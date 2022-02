Ist das etwa ein eindeutiges Indiz? Lily James (32), die aktuell besonders wegen ihrer Rolle als Pamela Anderson (54) in "Pam & Tommy" im Gespräch ist, könnte wieder vergeben sein. Zumindest wurde sie Anfang Februar gemeinsam mit Michael Shuman (36) Händchen haltend gesichtet. Um die Schauspielerin und den blonden Bassisten kursieren schon länger Beziehungsgerüchte. Nun postete Lily einige Urlaubsbilder, auf denen sich ein blonder Mann versteckt!

Auf Instagram teilte die 32-Jährige einige Schnappschüsse, die definitiv Lust auf eine Auszeit am Meer machen. Denn hier befindet sich die Beauty wohl aktuell und ist dabei nicht allein. Auf einem der vielen Bilder zum Sliden ist der Hinterkopf eines blonden Mannes zu sehen, bei dem es sich um Michael handeln könnte. Ist die Liebe zwischen den beiden nun offiziell? Das lässt sich nur munkeln, denn den Musiker hat die Engländerin leider nicht auf dem Beitrag markiert.

Ob Lily und James nun wirklich ein Paar sind, wird sich vielleicht in den nächsten Wochen herausstellen. Vor Kurzem hatte sich Lily erst einmal zu ihrer angeblichen Affäre mit Dominic West (52) geäußert. "Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, erleben irgendwann eine gewisse schwierige Situation in der Beziehung zwischen Privatsphäre und dem Leben in der Klatschpresse", sagte sie in einem Interview mit dem Magazin Rolling Stone.

Anzeige

Instagram / lilyjamesofficial Schauspielerin Lily James im Februar 2022

Anzeige

Instagram / lilyjamesofficial Der mysteriöse Mann, der in einem Instagram-Post der Schauspielerin Lily James zu sehen war

Anzeige

Getty Images Dominic West, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de