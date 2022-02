Lily James (32) redet Klartext. Im Oktober 2020 tauchten Bilder in den Medien auf, die die Schauspielerin scheinbar bei einem Kuss mit ihrem verheirateten Kollegen Dominic West (52) in Rom zeigten. Zu der angeblichen Affäre äußerte sich die "Cinderella"-Darstellerin damals nicht. Doch nun scheint sie ihre Meinung geändert zu haben – Lily sprach jetzt erstmals über die Fotos von sich und Dominic.

"Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, erleben irgendwann eine gewisse schwierige Situation in der Beziehung zwischen Privatsphäre und dem Leben in der Klatschpresse", teilte die 32-Jährige in einem Interview mit dem Magazin Rolling Stone mit. Das Ganze sei sehr viel für die gebürtige Britin gewesen. "Das ist eine Geschichte, die so alt ist, wie die Zeit", meinte der Filmstar.

Nach den Gerüchten um die Affäre mit Dominic kamen Spekulationen auf, dass Lily zuvor auch mit Schauspielkollege Armie Hammer (35) angebandelt haben soll. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail berichtete, habe sie während der Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen Film "Rebecca" immer wieder die Nähe zu dem 35-Jährigen gesucht haben.

Anzeige

Getty Images Dominic West, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Lily James bei der Premiere von "Mamma Mia!" in London, 2018

Anzeige

Getty Images Armie Hammer, November 2018 in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de