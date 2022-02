Machen Lily James (32) und Michael Shuman (36) ihre Liebe jetzt offiziell? Im Februar 2021 wurde die "Pam & Tommy"-Darstellerin erstmals gemeinsam mit dem Musiker gesichtet. Bei dem Treffen wirkten die beiden total vertraut – und küssten sich sogar in der Öffentlichkeit! Immer wieder wurden die Schauspielerin und der Bassist der Rockband Queens of the Stone Age seitdem zusammen abgelichtet. Jetzt wurden Lily und Michael sogar beim Händchenhalten erwischt!

Paparazzifotos, die unter anderem DailyMail vorliegen, zeigen die zwei Turteltauben bei einem gemeinsamen Spaziergang in West Hollywood. Für ihren kleinen Ausflug warfen sich die beiden ganz schön in Schale: Während Michael auf einen klassischen Rocker-Look setzte, entschied sich die 32-Jährige für ein Business-Outfit. Sie trug einen Trenchcoat, eine schwarze Hose, eine weiße Bluse – und rundete ihr Outfit mit weißen High Heels ab. Die Zeit zu zweit schienen die Britin und der Rocker total zu genießen: Auf den Bildern halten sie Händchen – und Lily strahlt dabei über beide Ohren.

Offiziell bestätigt haben die "Cinderella"-Darstellerin und der gebürtige US-Amerikaner ihre Beziehung bis heute zwar nicht. Wie das Magazin berichtete, soll Michael seine Lily aber bereits im Frühjahr 2021 seinen Eltern vorgestellt haben. Damals wurden die beiden in der Nähe des Anwesens seiner Familie in Los Angeles abgelichtet.

Lily James, Schauspielerin

Michael Shuman und Lily James, Juni 2021

Michael Shuman, Musiker

