Sie haben sich direkt gut verstanden! Chace Crawford (36) und Leighton Meester (35) standen jahrelang für die Erfolgsserie Gossip Girl vor der Kamera. Immer wieder mal entfachte zwischen den von ihnen gespielten Charakteren Nate und Blair ein Liebesfeuer. Letztendlich blieben die Seriencharaktere aber nur gut befreundet. Und auch im wahren Leben hatten die Darsteller eine besondere Verbindung: Chace und Leighton waren sofort befreundet!

Das verriet der Hottie nun in dem Podcast "XOXO with Jessica Szohr". Dort spricht Jessica Szohr (36), die bei "Gossip Girl" die Vanessa spielte, mit ihren ehemaligen TV-Kollegen über alte Zeiten. Dabei erinnerte sich Chace nun an sein finales Vorsprechen. "Sie führten mich in einen riesigen Wartebereich und da war dieses Mädchen am anderen Ende des Raumes", erklärte der 36-Jährige und meinte damit Leighton. Nachdem sie sich vorgestellt hatten, verspürte er offenbar eine besondere Bindung zu ihr.

"Wir hatten sofort ein freundschaftliches Verhältnis zueinander. Wir konnten gut miteinander reden", führte Chace fort. Zuvor habe er sich gefragt, wer die Rolle der Blair Woldorf spielen würde. Als er Leighton gesehen hatte, die schon damals ein Haarband trug, war ihm sofort klar: "Oh, das ist sie." Das Accessoire ist nämlich Blairs Markenzeichen in dem "Gossip Girl"-Kosmos.

Anzeige

Getty Images Jessica Szohr im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Chace Crawford, "Gossip Girl"-Star

Anzeige

Getty Images Leighton Meester und Chace Crawford, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de