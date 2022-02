Wer erinnert sich nicht an den öffentlichen Trennungsbeef von Carina Spack (25) und Serkan Yavuz (28)! 2019 lernten sich die Ex-Rosenkandidaten bei der Sendung Bachelor in Paradise kennen. Rund ein Jahr hielt ihre turbulente Beziehung und endete im Oktober 2020 dann mit einem großen Knall. Öffentlich zogen die zwei übereinander her. Mit all dem werden Carina und Serkan nun wieder konfrontiert, da sie zusammen an der Sendung Prominent getrennt teilnehmen. Im Promiflash-Interview kurz vor Start blickt die Blondine nun noch einmal auf den Rosenkrieg zurück!

Geht es nach Carina, ist Serkan ganz allein schuld daran, dass ihr öffentlicher Zoff dermaßen eskaliert ist: "Ich hätte die Trennung niemals so in die Öffentlichkeit gezogen, wenn er sich nicht so hätte darüber profilieren wollen", stellte die 25-Jährige im Promiflash-Interview klar. Am Anfang habe sie schon sehr unter den Auswirkungen des Liebes-Aus gelitten. "Aber ich habe mich relativ schnell wieder gefangen und mich dann besser gefühlt als in der gesamten Beziehung", berichtete Carina.

Und wie sieht Serkan die Situation heute? Immerhin hatte der aktuelle Partner von Samira Klampfl (28) die knapp einjährige Beziehung mit Carina als "rausgeschmissene Zeit" abgestempelt. "Natürlich habe ich das damals aus Emotion etwas härter formuliert, aber ich würde es jetzt auch nicht als das Gelbe vom Ei bezeichnen. Es war keine gute Beziehung und ich vermisse davon nichts", resümierte der baldige Papa im Gespräch mit Promiflash. Das Wiedersehen bei "Prominent getrennt" sei deswegen auch sehr kühl abgelaufen. Er habe Carina während des Drehs nur als Teampartnerin gesehen, mit der er das Ding gewinnen wollte. "Ansonsten habe ich nicht viel gefühlt, ich verbringe ja nicht nur mit ihr Zeit, sondern da sind noch andere sieben Ex-Paare gewesen, mit denen man eine coole Zeit haben konnte", schloss er ab.

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

Anzeige

RTL / Seapoint Serkan Yavuz und Carina Spack, "Prominent getrennt"-Teilnehmer

Anzeige

TVNOW Carina Spack und Serkan Yavuz bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

Beauty2Go-Lounge by Juvéderm Serkan Yavuz und Carina Spack bei der Beauty2Go-Lounge by Juvéderm

Anzeige



