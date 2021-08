Serkan Yavuz (28) ist ein Wiederholungstäter! Seit dem Wochenende ist es offiziell: Der Influencer will nach seiner ersten Teilnahme im Jahr 2019 jetzt noch einmal bei Bachelor in Paradise die große Liebe finden. Damals verließ er die Sendung nicht als Single. Er und Carina Spack (25) gingen nach der Sendung etwa ein Jahr lang gemeinsam durchs Leben. Doch nach der Trennung will Serkan davon gar nichts mehr wissen...

Bei Guten Morgen Deutschland plauderte der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer über seinen zweiten Anlauf bei "Bachelor in Paradise". Auf seine Ex angesprochen, rechnete er dabei knallhart mit dieser ab: "Ich sage es immer wieder: Für mich war es gar keine Beziehung. Für mich war es rausgeschmissene Zeit." Sie hätten mittlerweile auch keinen Kontakt mehr zueinander. Und der TV-Star ging sogar noch einen Schritt weiter: "Carina existiert für mich auch gar nicht."

Während es am Anfang noch so aussah, als hätten sich die beiden friedlich getrennt, ist nun wohl das Gegenteil bewiesen. Auch Carina hatte zuletzt betont, dass sie kein Interesse an einem Liebes-Comeback hat. Auf die Frage, ob sie mal bei Ex on the Beach mitmachen würde, antwortete sie ganz trocken: "Nein, weil ich keinen Ex zurückhaben möchte."

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, TV-Sternchen

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, Ex-"Die Bachelorette"-Teilnehmer

Instagram / carina_spack Carina Spack im September 2020

