Ariane gibt Einblicke in ihr Privatleben. 2020 nahm die in Frankfurt am Main geborene Beauty an der siebten Staffel der Kuppelshow Hochzeit auf den ersten Blick teil. Dort lernte sie Martin kennen, dem sie wenig später das Jawort gab. Doch die Liebe war nicht von Dauer, wie das Paar feststellen musste. Im vergangenen September gaben sie schließlich ihre Trennung bekannt. Jetzt klärte Ariane auf, ob sie mit Martin noch in Kontakt steht.

Diese Woche war die Sachverständige für Wasser und Umwelt bei dem Podcast "Platz für 2" von Aron Schweizer zu Gast. Dort sprach die Blondine neben ihrer neuen Beziehung auch über ihre gescheiterte Ehe mit Martin. So erklärte sie, dass sie sich damals rund zwei Monate Zeit ließ, bevor sie die Trennung bekannt gab, um kein superemotionales Statement zu veröffentlichen. "Warum wir uns getrennt haben, das geht halt keinen etwas an. Das ist unser privates Ding", versicherte die 32-Jährige. "Ich bin froh, wenn die Scheidung jetzt demnächst durch ist. [...] Dann geht das Leben wieder weiter", beteuerte sie anschließend.

Außerdem verriet sie, dass sie seit der Scheidung nicht mehr mit ihrem Noch-Ehemann gesprochen habe. Auch in Zukunft schließe sie dies aus, obwohl die beiden inzwischen einen ähnlichen Freundeskreis hätten. "Auf privater Ebene – wir zwei persönlich – glaube ich, werden wir keinen Kontakt mehr haben", versicherte Ariane abschließend.

Sat.1 Martin und Ariane bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / ariane.hadeb Ariane und Martin von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Ariane bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

