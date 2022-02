Sie hatte einen Sinneswandel! Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (46) haben sich bereits im Oktober letzten Jahres verlobt. Seitdem laufen die Vorbereitungen für die Hochzeit der beiden Turteltauben auf Hochtouren. Kourtney soll dabei vor allem auf die Unterstützung ihrer Schwestern setzen, damit ihr großer Tag perfekt wird. Auch die Gästeliste ist bereits in Planung – und bei diesem Thema könnte es zu einer Überraschung kommen: Anscheinend wird nun auch Kourtneys Ex Scott Disick (38) auf der Liste stehen!

Wie Insider jetzt gegenüber Hollywood Life berichten, soll sich Kourtney doch dazu entschlossen haben, ihren ehemaligen Lebensgefährten und Vater ihrer drei Kinder einzuladen. "Kourtney hat in letzter Zeit eine andere Seite von Scott gesehen und er versteht, dass sie heiraten und ihr Leben weiterleben möchte", plauderte die Quelle aus. "Sie hat es sich also anders überlegt und wird Scott auf jeden Fall zu ihrer Hochzeit einladen. Er liegt ihr am Herzen und sie möchte, dass er an ihrem besonderen Tag dabei ist". Scheint so, als ob sich die beiden nun auf einer freundschaftlichen Basis wieder näherkommen.

Auch Travis' Ex Shanna Moakler (46) ist auf einmal auf Versöhnungskurs. In einem Interview sprach die 46-Jährige über ihre Beziehung zu Kourtneys Familie: "Solange die Kardashians gut zu meinen Kindern sind, ist das alles, was für mich als Mutter zählt."

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Scott Disick und Kourtney Kardashian im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de