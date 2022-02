Peyman Amin (50) hat es als Modelagent nicht gerade leicht! Seit dem Start der neuen Germany's next Topmodel-Staffel werde auch der einstige Juror nahezu von kurvigen Frauen überrannt, die als Models in der Modebranche Fuß fassen wollen. Doch mit etwas mehr auf den Hüften ist es längst nicht getan, wie Peyman im Promiflash-Interview erklärte: "Ein Curvymodel muss die Kurven an der richtigen Stelle haben." Heidi Klums (48) Castingshow drifte seiner Meinung nach immer mehr von der Realität ab. "‘Germany’s next Topmodel’ macht mir das Leben ein bisschen zur Hölle, um ehrlich zu sein", gab der 50-Jährige nun offen zu.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de