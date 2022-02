Die Zuschauer scheinen von der neuen Let's Dance-Staffel total begeistert zu sein! Am Freitag ging das beliebte Format endlich in eine neue Runde. Auch in diesem Jahr führt wieder das Moderatoren-Duo Daniel Hartwich (43) und Victoria Swarovski (28) durch die Show. Die Jury konnte in der ersten Episode allerdings nicht wie gewohnt besetzt werden: Joachim Llambi (57) fiel krankheitsbedingt aus – und wurde stattdessen von Rúrik Gíslason (33), dem Gewinner der vergangenen Staffel, vertreten. Trotzdem kam die Auftaktfolge bei den Fans super an!

Wie RTL nun in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gab, konnte das Format gestern Top-Quoten erzielen. Insgesamt 4,38 Millionen Zuschauer schalteten ein. Das entspricht einem Marktanteil von 16,1 Prozent. In der werberelevanten Zielgruppe lag der Anteil sogar bei satten 21,3 Prozent. Damit lag der Sender RTL am Freitagabend weit vor der Konkurrenz.

Die Auftaktfolge könnte vor allem deshalb so gut bei den Fans angekommen sein, weil einige Tanzprofis am Freitag ihr Comeback feierten: Ekaterina Leonova (34) und Massimo Sinató (41) kehrten nach ihrer Pause endlich wieder zu dem Format zurück. Neu-Mama Isabel Edvardsson (39) ist nach ihrer Baby-Auszeit ebenfalls wieder mit dabei.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

RTL / Stefan Gregorowius Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Rúrik Gíslason bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Massimo Sinató und Amira Pocher bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Riccardo Basile und Isabel Edvardsson bei "Let's Dance"

