Mike Singer (22) könnte wohl kaum zufriedener sein! Am Freitag startete endlich die 15. Staffel von Let's Dance. Wie gewohnt wurden auch dieses Mal in der ersten Folge die Promis den Profitänzern zugeteilt: Die TV-Bekanntheit Cheyenne Ochsenknecht (21) tanzt beispielsweise mit Evgeny Vinokurov (31) und der ehemalige DSDS-Juror wird in den kommenden Wochen tatkräftig von Christina Luft (31) unterstützt. Mit seiner Tanzpartnerin ist Mike jedenfalls überglücklich!

Auf Instagram drückten die beiden nun ihre Begeisterung aus. "Ich freue mich sehr, dass wir zusammen tanzen", jubelte der Musiker in seiner Story. Dabei kündigte er aber bereits an, dass Christina es nicht leicht mit ihm haben wird. "Sollte ich mal zu spät zum Training kommen, sorry", witzelte Mike. Die 31-Jährige ließ sich davon aber nicht beirren – im Gegenteil. Sie scheint ebenfalls total happy mit ihrem Tanzpartner zu sein: "Ich freue mich riesig, wir verstehen uns supergut!"

Bereits vor dem offiziellen Start der Jubiläumsstaffel hatte der "Als ob du mich liebst"-Interpret im Gespräch mit Promiflash klargemacht, dass er am liebsten mit der Verlobten von Luca Hänni (27) tanzen würde. Mike findet Christina nämlich total sympathisch! "Ich glaube, wir wären ein Super-Team", hatte er im Interview betont.

