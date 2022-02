Treten sie irgendwann mal in die Fußstapfen ihrer Eltern? Sarah (30) und Dominic Harrison (30) sind seit Jahren erfolgreiche Influencer. Auf YouTube und Instagram erreichen die beiden Millionen Fans. Dabei nehmen sie ihre Follower regelmäßig in ihren Alltag mit und zeigen viel aus ihrem Familienleben mit ihren zwei Kindern Mia Rose (4) und Kyla (1). Doch sollen ihre Kleinen diesen Weg ebenfalls einschlagen? Die Harrisons geben in einem Interview nun Aufschluss darüber!

Im Vipstagram-Talk von RTL plaudern Sarah und Domi offen über ihre Töchter und was sie über eine mögliche Netzkarriere der beiden denken. "Die Kinder bekommen jetzt schon mit, was wir machen. Wir sind ab und zu mal am Handy, filmen hier und da. Sie haben auch schon ein Feeling dafür und bekommen eine ganz andere Personality, wenn sie eine Kamera sehen", erklärt die 30-Jährige. Ganz abgeneigt scheinen die Harrisons also nicht zu sein, dass ihre Mädchen mal ins Influencer-Business einsteigen.

"Wenn sie Fragen haben, sind wir natürlich offen und sprechen mit denen darüber", betont Sarah im Interview weiter. Doch nicht nur als Influencerinnen sollten Mia und Kyla mal durchstarten – auch das Pflegeprodukte-Business ihrer Eltern sollen die zwei irgendwann mal leiten. "Wir hoffen, dass unsere Kinder irgendwann aber auch das Unternehmen übernehmen und darin dann Fuß fassen können", erzählt die ehemalige Bachelor-Kandidatin.

Instagram / dominic.harrison.official Dominic und Sarah Harrison, YouTuber

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren Töchtern

Instagram / dominic.harrison.official Sarah und Dominic Harrison im April 2021

Glaubt ihr, Mia und Kyla werden einen Karriereweg wie ihre Eltern gehen? Ja, ganz bestimmt! Nein, sie machen sicher etwas Eigenes. Abstimmen Ergebnis anzeigen



