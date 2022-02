Verteilt er bald die Rosen? Zuletzt sorgte Henrik Stoltenberg für viele Schlagzeilen. Mit der Teilnahme an Temptation Island V.I.P hatten er und seine Ex-Freundin Paulina Ljubas (25) eigentlich beweisen wollen, dass sie den Verführerinnen und Verführern widerstehen können. Doch das klappte nicht – stattdessen trennte sich das Paar. Danach lieferten sie sich im Netz einen regelrechten Rosenkrieg. Henrik ist nun wieder solo – sucht er demnächst als der nächste Bachelor die Frau fürs Leben?

Abgeneigt ist der Beau jedenfalls nicht, wie er in seiner Instagram-Story bewies. "Ja, aber man kann es erst machen, wenn man 30 ist. Und ob ich es dann noch will, steht in den Sternen", erklärte Henrik. Somit würde es also noch mindestens 5 Jährchen dauern, bis sich der 25-Jährige für den Titel der Bachelor bewerben könnte. Aktuell scheint der Reality-TV-Darsteller ohnehin sein Singledasein in vollen Zügen zu genießen. Denn er befindet sich gerade auf Weltreise.

In Tulum hat Henrik zurzeit eine traumhafte Kulisse samt kristallklarem Wasser um sich. Seine Heimat Deutschland vermisst er momentan augenscheinlich so gar nicht. Denn von den Menschen in dem beliebten Urlaubsort ist er einfach nur begeistert. "Die Sonne und die Leute hier, wow. Überall wo ich war, wo die Sonne scheint, ist die Laune einfach besser. Alle sind viel freundlicher und angenehmer", schwärmte er auf Social Media.

RTL Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg beim "Temptation Island V.I.P."-Wiedersehen

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, Reality-TV-Gesicht

henrik_stoltenberg / Instagram Henrik Stoltenberg im Dezember 2021

