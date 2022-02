Rúrik Gíslasons (33) Gastauftritt kommt nicht bei allen Zuschauern gut an! Dem Fußballer wurde am Freitagabend eine große Ehre zuteil: Weil Joachim Llambi (57) krankheitsbedingt ausfiel, durfte der Sieger von 2021 für ihn einspringen und bei Let's Dance in der Jury sitzen. Die Fans zeigten sich von der Darbietung des Isländers begeistert – doch Oana Nechiti (33) und Erich Klann (34) konnte Rúrik nicht überzeugen!

In ihrem Podcast "Tanz oder gar nicht" nahmen die beiden ehemaligen "Let's Dance"-Profis den Fußballer unter die Lupe. Schnell machten die zwei klar: Ihnen hat Rúriks Auftritt als Juror nicht gefallen! "Das war kompletter Bullshit, dass sie ihn dahin gesetzt haben", erklärte Erich und schoss auch noch gegen Juror Jorge Gonzalez (54): "Warum setzt du jetzt zwei Leute dahin, die von Tanzen keine Ahnung haben? Eine Unverschämtheit, zwei Leute da hinzusetzen, die keine Ahnung haben von Tanzen!"

Und auch seine schwangere Verlobte war nicht begeistert von Llambis Ersatz: "Es kam aus mir ein Gefühl. Das könnt ihr allen Profitänzern nicht antun. Es ist dieser Show gegenüber nicht gerecht!" Sie selbst sei ein großer Fan von Rúrik – jedoch nicht als Punktrichter bei "Let's Dance".

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury in der großen Kennenlernshow

Thomas Burg / ActionPress Erich Klann und Oana Nechiti in der RTL-Show "Let's Dance" 2017

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti, "Let's Dance"-Bekanntheit

