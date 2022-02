Rúrik Gíslason (33) scheint fleißig gelernt zu haben! In der vergangenen Staffel von Let's Dance begeisterte der ehemalige Fußballer mit seinen tänzerischen Fähigkeiten und zum Gewinner der 14. Staffel gekrönt. Auch in diesem Jahr ist er mit von der Partie, allerdings in einer anderen Funktion. Joachim Llambi (57) ist an Corona erkrankt und der Ex-Sportler übernimmt zum Auftakt der TV-Show seinen Platz am Jury-Pult. Die Fans schwärmen von Rúrik und seinem tollen Deutsch!

Am Jury-Pult gab der 33-Jährige souverän seine Bewertungen an die diesjährigen prominenten Teilnehmer ab – neben seinem Charme waren die Zuschauer vor allem von seiner Ausdrucksweise begeistert. Denn der Isländer scheint im vergangenen Jahr ziemlich geübt zu haben! "Einfach der Unterschied dazu wie Rúrik letztes Jahr gesprochen hat und jetzt spricht er richtig mühelos", schwärmte ein Fan.

Ob Rúrik sein Sprachvermögen wohl seinem Liebesleben zu verdanken hat? Immerhin gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Gerüchte, der Kicker sei mit seiner Staffel-Kollegin Valentina Pahde (27) zusammen. Mehrfach wurden die beiden zusammen gesichtet.

Getty Images Rúrik Gíslason im "Let's Dance"-Finale

rurikgislason / Instagram Rúrik Gíslason im Dezember 2021

rurikgislason / Instagram Rúrik Gíslason im November 2021

