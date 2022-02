Nelson Mendes bleibt seinen Prinzipien treu! Der Netz-Comedian ist derzeit in der neuen Staffel von First Dates Hotel zu sehen. In der Datingshow bandelte der Kölner zuletzt mit Single-Lady Jessica an – und zwischen den beiden schien es mächtig zu funken. Doch als die Beauty auf eine Knutscherei anspielte, erklärte der 34-Jährige, beim ersten Date prinzipiell nicht zu küssen. Was es mit diesem Grundsatz auf sich hat, verriet Nelson jetzt gegenüber Promiflash.

"Ich hatte schon immer diesen Vorsatz, was nicht heißt, dass ich noch nie beim ersten Date geküsst habe", schilderte er im Promiflash-Interview. Jedoch sei das erste Treffen für ihn dazu da, um sich kennenzulernen – ein Kuss sei beim zweiten Rendezvous deshalb angebrachter. Nelson gab jedoch auch zu, dass er durchaus Lust hatte, Jessy zu küssen: "Definitiv waren passende Momente für den ersten Kuss dabei, doch war ich auch sehr nervös, und da ich gesagt habe, dass ich beim ersten Date nicht küsse, war ich gezwungen, auf das zweite Date zu warten!"

Im Gegensatz zu Nelson zeigte sich Jessy da etwas offener. Die Kölnerin erklärte im Promiflash-Interview: "Nelson und ich haben uns von Minute eins super verstanden und es hat sich schnell vertraut angefühlt, daher wäre ein Kuss beim ersten Date vorstellbar gewesen." Sie habe sich aber auch ohne wildes Geknutsche auf ein weiteres Treffen mit dem Hottie gefreut.

Anzeige

RTL / Boris Breuer Roland Trettl und sein "First Dates Hotel"-Team

Anzeige

Instagram / nelson_mendes Nelson Mendes, "First Dates Hotel"-Kandidat 2022

Anzeige

RTL Jessica, Kandidatin bei "First Dates Hotel" 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de