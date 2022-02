Sarafina Wollnys (27) Zwillinge Emory und Casey sind wohl ganz schöne Wirbelwinde! Im Mai des vergangenen Jahres erblickten die beiden Sprösslinge der TV-Bekanntheit das Licht der Welt. Seitdem halten sie die Großfamilie und besonders ihre stolzen Eltern ordentlich auf Trab. Immer wieder teilen Sarafina und ihr Mann Peter (29) Einblicke in ihren Alltag. Auf einem neuen Schnappschuss wird deutlich, wie aktiv und verspielt die beiden Jungen schon sind!

Von wegen nur in der Wiege schlafen und Brei essen – bei Emory und Casey ist offenbar ganz schön Action angesagt. Via Instagram veröffentlichte Mama Sarafina nun eine Aufnahme, auf der die Zwillinge miteinander spielen. Im Winnie-Pooh-Partnerlook erkunden die kleinen Wonneproppen fleißig ihre Umgebung, kuscheln und albern zusammen. "Von Tag zu Tag macht ihr uns immer stolzer! Wie kann man nur so süß sein?", schwärmte die 27-Jährige von ihrem Nachwuchs. Besonders die Bindung zwischen den beiden Kleinen sei verblüffend.

Und auch Sarafinas Follower sind bei diesem knuffigen Anblick der zwei Babys völlig aus dem Häuschen. "Ihr seid so eine tolle Familie!" und "Die beiden sind einfach zuckersüß!" lauten nur zwei der zahlreichen Komplimente in den Kommentaren.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollnys Twins Emory und Casey

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny im November 2021

Instagram / sarafina_wollny Sarafina, Casey und Emory Wollny im Mai 2021

