Nick Cannons (41) Familie wird immer größer. Der Comedian gab erst vor wenigen Wochen bekannt, dass er wieder Vater wird – und zwar schon zum achten Mal. Das Model Bre Tiesi ist bereits die fünfte Frau, mit der Nick ein Kind bekommt. Dieses Mal kann er sich auf einen kleinen Jungen freuen, der seine Rasselbande vergrößert. Aber waren alle Schwangerschaften auch geplant?

"Das werde ich niemals verraten", antwortete der 41-Jährige im "The Language of Love"-Podcast auf diese Frage. Ihm sei allerdings klar, dass jede Frau, mit der er ungeschützten Sex hat, die Mutter seines nächsten Kindes sein könnte. "Wenn ich an den Punkt komme, an dem ich sage 'Ich kann dieses Kondom abnehmen', dann sage ich 'Sie könnte die Mutter meines Kindes sein'", erklärte der Moderator.

Er ist überzeugt, dass alle Frauen, mit denen er Kinder hat, großartige Mütter sind. "Es gab jedes Mal diesen Gedankengang: 'Man, sie wäre eine unglaubliche Mutter. Sie wünscht sich Kinder. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was für eine Art Mutter sie ist.' So gesehen, würde ich sagen, dass sie alle geplant waren", erzählte Nick weiter.

ActionPress Nick Cannon und Bre Tiesi bei ihrer Babyshower

Getty Images Nick Cannon im Oktober 2019 in Beverly Hills

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit fünf seiner Kinder

