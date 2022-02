Sie ist nicht glücklich! Candace Bushnell hat mit ihren Sex and the City-Romanen einen regelrechten Hype ausgelöst. Auch bei der Verfilmung ihrer Bücher hat sie als Drehbuchautorin mitgearbeitet. Für das Reboot "And Just Like That" war die Autorin allerdings nicht mehr mit dabei. In einem Interview sprach sie nun ehrlich darüber, wie sie zu manchen Entscheidungen in der neuen Serie steht.

Im Gespräch mit The New Yorker beschrieb Candace ganz offen ihre Probleme mit der neuen Serie: "Ich bin wirklich erschrocken über viele der Entscheidungen, die im Reboot getroffen wurden." Sie selbst finde sich in keiner der Figuren oder Handlungsstränge wieder: "HBO hat sich aus verschiedenen Gründen entschlossen, diese Serie wieder in die eigenen Hände zu nehmen und das ist das, was sie sich ausgedacht haben." Bereits wenige Monate davor appellierte die 63-Jährige in einer Kolumne an die Fans: "Die Fernsehserie und die Botschaft waren am Ende nicht sehr feministisch. Aber so ist das Fernsehen. Das ist Unterhaltung. Deshalb sollten die Menschen ihr Leben nicht nach einer Fernsehsendung ausrichten."

Trotzdem findet Candace auch versöhnlichere Worte zu "And Just Like That". Ihrer Meinung nach sei es "großartig" und "witzig" gemacht – aber eben nur eine Serie und nicht das echte Leben. Die letzte Folge der ersten Staffel wurde bereits ausgestrahlt. Bisher ist aber nicht bekannt, ob die Geschichte von Carrie, Miranda und Charlotte weitererzählt wird.

Getty Images Candace Bushnell im Februar 2022

Getty Images Candace Bushnell auf einer Premierenfeier in New York

