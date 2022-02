Am Samstag feierte Prinz Andrew (62) seinen Geburtstag! Der Herzog von York steht nach wie vor im Fokus der Öffentlichkeit, seitdem ihm der Missbrauch einer Minderjährigen vorgeworfen wurde. Mittlerweile konnte er sich mit der Klägerin Virginia Giuffre außergerichtlich einigen – gegen die Zahlung einer Millionensumme. Doch vergessen ist sein Skandal offenbar noch lange nicht: An seinem Geburtstag gratulierte ihm nicht einmal seine Mutter Queen Elizabeth II (95)!

Auf Twitter teilte das britische Königshaus zwar eine gratulierende Nachricht der Majestät, diese richtete sich aber nicht an ihren Sohn, sondern an die britischen Curling-Teams. Bei den diesjährigen Olympischen Winterspielen in Peking hatten diese große Erfolge erzielen können. Das Frauenteam brachte sogar die Goldmedaille mit nach Hause! Normalerweise wäre auch ein öffentlicher Geburtstagsgruß der Queen an Prinz Andrew zu erwarten gewesen – dieser blieb jedoch aus.

Das Oberhaupt des britischen Königshauses hat im Moment sicherlich andere Dinge im Kopf: Die Queen ist nämlich positiv auf das Coronavirus getestet worden! Wie Mirror berichtete, weise sie aktuell "milde, erkältungsähnliche Symptome" auf, was auch durch den Palast bestätigt wurde. Näheres ist bisher nicht bekannt, doch die Londonerin soll nächste Woche wohl wieder "leichten Aufgaben" nachgehen.

Getty Images Queen Elizabeth II, Februar 2022

Getty Images Olympische Winterspiele

Getty Images Queen Elizabeth II. im Oktober 2021

