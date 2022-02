Ihr wurde das Schauspiel-Gen in die Wiege gelegt! Maude Apatow (24) ist für waschechte Serienfans vermutlich schon länger keine Unbekannte mehr. Seit 2019 begeistert sie als die kreative Lexy Howard in dem US-amerikanischen Erfolgsformat Euphoria. Maude, Zendaya (25), Jacob Elordi (24) und Co. verkörpern eine Gruppe von Jugendlichen, welche allesamt mit einigen Problemen zu kämpfen haben. Die Liebe fürs Fernsehen erbte Maude vermutlich von ihrer Mutter und ihrem Vater – denn diese sind in Hollywood bekannt!

Maude ist nämlich die Tochter der Schauspielerin Leslie Mann (49) und des Filmproduzenten Judd Apatow (54). So wurde für die 24-Jährige augenscheinlich schnell klar: Auch sie möchte vor die ganz große Filmkamera. Ihre Karriere startete schon recht früh. In dem Film "Jungfrau (40), männlich, sucht" bekam die damals Siebenjährige die Möglichkeit, ein bisschen Set-Luft zu schnuppern – die Komödie produzierte ihr Vater. 2012 wirkte die Brünette dann beispielsweise an der Seite ihrer berühmten Mama in dem Film "Immer Ärger mit 40" mit. Ihr schauspielerischer Durchbruch dürfte Maude mit ihrer Rolle in der Serie "Euphoria" endgültig gelungen sein.

Als Lexy Howard führt sie in der Serie höchstwahrscheinlich noch das entspannteste Leben. Während die anderen Charaktere mit Drogen, Alkohol und auch körperlicher Gewalt zu kämpfen haben, hält Lexy sich als stille Beobachterin eher im Hintergrund. In der zweiten Staffel erregt ihre Person aber deutlich mehr Aufmerksamkeit. Denn sie macht es sich zur Aufgabe, ein Theaterstück über die Lebensgeschichten ihrer Schwester Cassie (Sydney Sweeney, 24) und ihren Freunden zu schreiben.

maudeapatow / Instagram Der "Euphoria"-Star Maude Apatow im Januar 2022

Getty Images Leslie Mann und Judd Apatow mit ihren Töchtern Irisa und Maude im Dezember 2019

maudeapatow / Instagram Die Schauspielerin Maude Apatow im Februar 2022

