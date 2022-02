Tolle Nachrichten für alle zahlreichen Euphoria-Fans! Mit der Serie gelang dem US-Sender HBO ein echter Glücksgriff. Zurzeit flimmert die zweite Staffel der Erfolgsshow über die Bildschirme – deren Premiere den Rekord des Streamingdienstes eingestellt hatte. Obwohl es noch einige Wochen bis zum Finale der Season sind, verkündete die TV-Station jetzt große News: "Euphoria" wird schon bald eine dritte Staffel bekommen!

Das teilte HBO jetzt in einem Statement mit. "Der gesamte Cast und die Crew haben 'Euphoria' in ungeahnte Höhen getrieben. Bei aller Schwierigkeit in der Erzählung hat die Serie stets ihr Herz behalten", freute sich die ausführende Vizeproduzentin Francesca Orsi. Daher sei es keine Frage, dass die Show fortgesetzt werde: "Wir könnten nicht aufgeregter sein, diese Reise mit allen in einer dritten Staffel fortzusetzen."

Ob es bei "Euphoria" auch künftig so freizügig zugehen wird wie bisher, ist jedoch fraglich. Denn einige Stars der Serie hatten sich über die zahlreichen Sexszenen beschwert. Schauspielerin Sydney Sweeney (24) hatte sogar aktiv darum gebeten, weniger oft nackt vor der Kamera stehen zu müssen.

Getty Images Sonia Saraiya, Sam Levinson, Zendaya, Hunter Schafer, Barbie Ferreira und Eric Dane

Getty Images Carnell Breeding, Kelly Breeding, Patrick Breeding, Bryan Breeding und Dustin Michael

Getty Images Sydney Sweeney, "Euphoria"-Darstellerin

