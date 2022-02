Nicht mehr lange und Samira Klampfl (28) wird ihr erstes Kind entbinden! Die Beauty verliebte sich in der vergangenen Staffel von Bachelor in Paradise in Serkan Yavuz (28). Die beiden Turteltauben krönten ihre Liebe einige Monate später und verzückten ihre Fans mit niedlichen News: Sie erwarten ein kleines Mädchen! Vor wenigen Tagen gab Serkan auf Social Media den Geburtstermin preis: Im Mai soll die kleine Maus zur Welt kommen. Samira verriet nun, wie sie zu der anstehenden Geburt steht!

In einer kleinen Fragen-Antworten-Runde in ihrer Instagram-Story ging die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin auf dieses Thema ein. "Ich habe keine Angst davor. Aber natürliche wünsche ich uns eine friedliche und entspannte Geburt", erklärte die werdende Mutter dazu. Samira sei sich dessen bewusst, dass sie darauf natürlich keinen Einfluss habe. "Es wird kommen wie es kommt, aber ich bin mir sicher, wir machen das super", offenbarte die Beauty positiv gestimmt. Die Ankunft ihres kleinen Engels könne sie kaum mehr abwarten und habe zudem auch keinerlei negative Bedenken – im Gegenteil.

"Als wären wir jetzt schon das Team. Ich vertraue uns, was die Geburt betrifft", verdeutlichte sie. Für ein Kind fühle sie sich total bereit und ihre Vorfreude steige mit jedem Tag mehr. "Sie ist so gut zu mir und ich habe mich noch nie jemandem näher und verbundener gefühlt als ihr", schwärmte Samira über ihre ungeborene Tochter.

Anzeige

serkan_yavuz / Instagram-Story Samira Klampfl und Serkan Yavuz im Januar 2022

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl im Januar 2022

Anzeige

samirayasminleila / Instagram Samira Klampfl im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de