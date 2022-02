Ashley Graham (34) schwebt im Mama-Himmel buchstäblich auf Wolke sieben! Im Januar dieses Jahres wurde das Curvy-Model zum zweiten und dritten Mal Mama – Ashleys Zwillinge erblickten das Licht der Welt. Wenig später verriet sie, dass ihre zwei Jungs auf die süßen Namen Malachi und Roman hören. Im Netz lässt sie ihre Fans ab und zu an ihrem Mutter-Alltag teilhaben. Wie jetzt: Ashley gab ihren Zwillingen die Brust und hielt diesen besonderen Moment fest!

In ihrer Instagram-Story teilte die 34-Jährige nun ein kleines Update. In einem kurzen Video hielt sie ihre Zwillinge links und rechts auf dem Arm – die Winzlinge nuckeln seelenruhig an der Brust ihrer Mutter. Ashley genießt diesen Augenblick offenbar sehr – denn sie strahlt bis über beide Ohren in die Kamera. In dieser aufregenden Zeit bekommt die dreifache Mutter viel Unterstützung.

Nicht nur ihr Mann Justin Ervin, sondern auch beispielsweise ihre Hebammen stehen Ashley nach der Geburt tatkräftig zur Seite. "Ich bin für immer dankbar für diese unglaublichen Frauen, die mir bei der Geburt der Zwillinge und auf meinem Weg nach der Geburt zur Seite standen", schrieb das Model in einen Post dankend an seine Helfer.

ashleygraham / Instagram Ashley Graham mit ihren Zwillingen im Februar 2022

ashleygraham / Instagram Ashley Graham mit einem ihrer Zwillingsjungs im Februar 2022

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Model

