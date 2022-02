In Kody Browns (53) großer Familie geht gerade wohl einiges schief. Seit 2010 können die Zuschauer der US-amerikanischen TV-Show "Sisters Wives", auf Deutsch Alle meine Frauen, verfolgen, wie das Leben mit seinen vier Ehefrauen und ihren 18 Kinder so läuft. Zuletzt hatte es aber einige Unruhen in der polygamen Beziehung gegeben: Im November 2021 verließ Christine (49) ihren Mann, Frau Meri (51) beendete die Beziehung mit ihm kurz darauf. Doch damit nicht genug: Auch mit Janelle (52) herrscht aktuell dicke Luft. Mit ihren gemeinsamen Söhnen redet Kody nicht mehr!

Zwischen dem 53-Jährigen und seinen zwei Söhnen Gabriel (21) und Garrison (23) gab es während der letzten Herbstferien nämlich einen großen Streit. Kody war nicht damit einverstanden, dass die zwei Jungs sich während der Pandemie mit ihren Freunden trafen und drohte damit, sie rauszuschmeißen. Die Fehde hat sich auch heute noch nicht gelegt. "Wir reden nicht miteinander", verriet der TV-Star in einer Vorschau von US Weekly auf die neue Serienfolge. Ihr Verhältnis sei sehr angeknackst: "Das ist eine der Beziehungen, in die wir viel Arbeit stecken müssen."

Dafür möchte Kody jetzt sogar Hilfe von außen zurate ziehen. "Wir brauchen eine Therapie", stellte er fest. Er müsse sich mit seinen Söhnen zusammensetzen und die Dinge ins Reine bringen. "Ich bin an einem Punkt, an dem ich so sauer über das Geschehene bin, dass ich nicht mehr kommunizieren kann", erklärte das Familienoberhaupt.

Instagram / janellebrown117 Kody Brown und Janelle Brown, 2017

Instagram / christine_brownsw Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

Instagram / janellebrown117 Kody Brown mit seinen Kindern Savannah und Gabriel

