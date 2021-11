Es herrscht wohl Eiszeit zwischen Kody (52) und Meri Brown (50)! Erst am Dienstag verkündete Christine Brown (49), dass sie ihren Mann verlassen hat. Der Alle meine Frauen-Star ist neben Noch-Ehefrau Christine aber auch noch mit Meri, Janelle Brown (52) und Robyn Alice Brown (43) verheiratet. Seit längerer Zeit soll es auch mit Meri nicht mehr gut laufen. Steht in der polygamen Familie jetzt etwa die nächste Trennung an?

Ein Insider behauptete gegenüber Us Weekly: "Meri wird die Nächste sein, die sich von Kody trennt." Die Gerüchte dürften den Fans von Kody Brown und seinen vier Frauen nicht neu sein. Meri betonte in der Realityshow immer öfter, dass sie unzufrieden mit ihrer Ehe sei. Auch er schien zuletzt nicht mehr sonderlich glücklich. "Meri und ich befinden uns schon sehr lange an einem sehr dunklen Ort", erklärte er dem Magazin im Februar 2021.

Erst kürzlich betitelte der 18-fache Vater seine vierte Ehefrau Robyn als seine Lieblingsfrau. Meri reagierte wütend und verlangte eine Entschuldigung. Die Bevorzugung von Robyn ist vermutlich einer der Gründe, warum Meri möglicherweise als Nächste die Reißleine zieht. Aufhalten würde der 52-Jährige sie wohl ohnehin nicht. "Wenn es für sie nicht funktioniert, können sie gehen. Keiner ist hier ein Gefangener", stellte er im Interview klar.

Meri Brown, "Sister Wives"-Star

Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

Meri und Kody Brown

