Sie hat gern die Haare schön! Lou-Anne Gleissenebner-Teskey kämpft in diesem Jahr darum, Germany's next Topmodel zu werden. Zusammen mit ihrer Mutter Martina will sie sich in der diesjährigen Staffel der beliebten Unterhaltungsshow als das erste Mutter-Tochter-Gespann überhaupt beweisen. Die Stylistin setzt sich im Netz regelmäßig gekonnt in Szene. Und noch etwas sticht auf ihrem Social-Media-Profil ins Auge: Lou-Anne ist verrückt danach, ihre Mähne divers zu stylen!

Via Instagram stellt Lou immer wieder mit tollen Schnappschüssen ihre Wandelbarkeit unter Beweis. Auf jeder ihrer Momentaufnahmen zeigt sich die Beauty nicht nur extrem fotogen, sondern auch immer mit den unterschiedlichsten Frisuren. 2018 präsentierte sie sich beispielsweise als sexy Brünette. Ein Jahr später sagte sie dieser Haarfarbe Adieu und startete 2019 mit schwarzen Haaren durch – auch das steht Lou fantastisch, wie viele ihrer Freunde unter den Bildern begeistert erklären. Zwölf Monate später wird aus ihr dann eine süße Blondine, wodurch ihre blauen Augen abermals perfekt betont werden. Doch dann hatte die diesjährige GNTM-Teilnehmerin die Nase von ihrer langen Mähne offenbar gestrichen voll.

Plötzlich hieß es: Schnipp, schnapp, Haare ab! Mit einem lässigen Bob posiert die 18-Jährige in den sozialen Medien – an diesem Style scheint Lou besonders Gefallen gefunden zu haben. Denn auch ihre derzeitige Frisur ist kurz gehalten. Die Stylistin tobt sich also nicht nur in ihrem Beruf beim Schönmachen ihrer Kunden aus, sondern auch mit ihren Haaren macht Lou, worauf sie spontan Lust hat.

