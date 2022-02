Yeliz Koc (28) gibt ein Body-Update! Die einstige Bachelor-Kandidatin ist im Herbst 2021 zum ersten Mal Mama geworden: Sie und ihr Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (30) durften die kleine Snow Elanie auf der Welt begrüßen. Seit der Geburt ihrer Tochter hat sich der Alltag der Brünetten natürlich komplett verändert – genau wie ihr Körper nach der Geburt. Offenbar ist Yeliz jetzt aber schon fast wieder in ihrer alten Form!

In einem Q&A auf Instagram beantwortete Yeliz die Fragen ihrer Fans. Einem Follower brannte die Frage unter den Nägeln, wie viel die Beauty nach der Schwangerschaft schon wieder abgenommen hat. "Ich habe mein altes Gewicht wieder. Hatte insgesamt 23 Kilo in der Schwangerschaft zugenommen", beantwortete Yeliz.

Wie genau sie das aber so schnell geschafft hat, wusste die Reality-TV-Bekanntheit aber gar nicht so recht. "Kann ich gar nicht sagen, denke mal Stress durch andere. Und in Thailand habe ich die letzten drei Kilo abgenommen", erklärte sie. Dort stand Yeliz in den vergangenen Wochen nämlich für Kampf der Realitystars vor der Kamera.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Influencerin Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de