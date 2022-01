Ihr Körper hat ein Wunder vollbracht – und Yeliz Koc (28) ist stolz drauf! Im Oktober hat die einstige Bachelor-Kandidatin gemeinsam mit ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht (30) ihr erstes Kind bekommen. Seit der Geburt der kleinen Snow Elanie Koc hielt die Influencerin ihre Community im Netz auf dem Laufenden, was ihren Körper und ihr Gewicht nach der Geburt angeht: Dabei zeigte sie ehrlich und authentisch, wie sich ihr Body nach der Schwangerschaft zurückbildet hat. Jetzt wartete ein besonders heißes Update auf ihre Fans: Yeliz zeigt sich erstmals wieder im Bikini!

Via Instagram schickt die frisch gebackene Mama jetzt diesen Urlaubsgruß aus Sri Lanka: Die Beauty posiert in einem knappen Leo-Bikini vor dem Spiegel und zeigt stolz ihren Hammer-Body. Ihr kecker Gesichtsausdruck spricht Bände: Yeliz fühlt sich offenbar richtig wohl und sexy in ihrem Körper – und das mehr als zurecht! Dafür spricht auch dieses Indiz: Bei dem Schnappschuss handelt es sich um das erste freizügige Bild, das sie seit Snows Geburt auf ihrem Kanal gepostet hat. Zuvor teilte sie nur Throwbacks, die vor ihrer Schwangerschaft entstanden sind.

Ihre Fans und Freunde feiern Yeliz für das scharfe Pic – und machen der 28-Jährigen zahlreiche Komplimente: "Wow!", schwärmt etwa das Love Island-Girl Aurelia Lamprecht und untermalt die Botschaft mit einem Feuer- und Chili-Emoji. "So toll, was dein Körper geleistet hat, Yeliz!", betont eine andere Abonnentin. Was sagt ihr zu dem hotten Schnappschuss? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc auf Sri Lanka

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc in der 34. Schwangerschaftswoche

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

